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      18-й фестиваль "Чорноморські Ігри" відбудеться у 2021 році

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      Оргкомітет 18-го Всеукраїнського Благодійного Дитячого Фестивалю "Чорноморські Ігри" прийняв рішення перенести проведення фінальної частини фестивалю з липня 2020-го року на липень 2021.

      Таке рішення пояснюється епідеміологічною ситуацією в Україні та у світі в цілому.

      Фестиваль має на меті знаходити талановитих дітей, надавати їм можливість для творчої реалізації, знайомити широкий загал з талановитими дітьми України за допомогою усіх видів комунікацій та створювати умови для обміну досвідом між досвідченими фахівцями музичної галузі, та тими, хто лише стає на цей шлях.

      В офіційній заяві оргкомітету фестивалю йдеться про те, що усі ці пункти потребують тісного контакту конкурсантів, їхніх батьків, викладачів з численною аудиторією та з фахівцями музичної індустрії: членами журі, організаторами, медіа. Без цього досягнення мети фестивалю є неможливим. Можливість унікальної практики та прямих контактів з найкращими фахівцями галузі є однією з найцінніших переваг фестивалю.

      Ми чітко усвідомлюємо, що із завершенням термінів карантину водночас не зникне проблема небезпеки для здоров’я людей. Це стосується як здоров’я фізичного, так і психологічного. Для цього має пройти певний час. А оскільки фестиваль "Чорноморські Ігри" – це, насамперед, масштабне свято для дітей, ми не маємо права ризикувати їхнім здоров’ям та здоров’ям усіх глядачів та учасників проєкту. Аби на належному рівні провести 18-ті "Чорноморські Ігри" у зазначений термін, ми мали б до 17 травня здійснити живе прослуховування дітей,
      – йдеться у заяві.

      Усі діти, які подали заявки на "Чорноморські Ігри 2020" та будуть відібрані до другого туру – живого прослуховування – автоматично потраплять до другого туру "Чорноморських Ігор 2021". Для цього тимчасово будуть змінені положення фестивалю, щоб надати можливість взяти участь у ньому дітям, які у 2021 році перетнуть 16-річний віковий рубіж.

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини України
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