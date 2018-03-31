18-летняя девушка умерла из-за бюрократических проволочек в Украине

Ей должно было исполниться 18. Однако Алина Дидусенко своего совершеннолетия не дождалась. Спасти девочку могла бы консультация у индийских врачей, которые год назад пересадили ей сердце и легкие.

Однако больная так и не дождалась разрешения от Минздрава на зарубежное лечение. Комиссия, которая должна была его выдать, не смогла назначить заседание. Поздно в министерство обратились и в Институте сердца, куда госпитализировали девочку – убеждают опекуны Алины. Ведь родные родители от ребенка отказались еще при рождении.

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Девочка родилась с целым букетом болезней, поскольку биологические родители злоупотребляли алкоголем. Не хотели лечить слабого ребенка и просто выбросили ее на улицу. Девочка попала в интернат. Там обнаружили врожденный порок сердца, но вовремя не прооперировали. Болезнь дала осложнения на легкие. И девочка не могла самостоятельно дышать. Почти 200 тысяч гривен в месяц опекунам нужно было искать на препараты.

В 2017 году индийские врачи сделали Алине трансплантацию сердца и легких. Девочка стала первым в Украине человеком, которому сделали подобную операцию. И произошло настоящее чудо – девочка, которая всю жизнь страдала от легочной гипертензии, начала самостоятельно дышать.

Она начала бегать, бегала кроссы, после операции через месяц после трансплантации она проходила по 8 километров, – отметила опекун Наталья Гордиенко.

Однако это продолжалось недолго. Ровно через 8 месяцев девочке снова стало плохо.

Диагностировать или это точно была пневмония, или это РТПХ – реакция трансплантанта против хозяина, синдром хронического отторжения, они дифференцировать не могли по одной простой причине: у нас в Украине не делается биопсия,

– отметила Гордиенко.

Индийские врачи, которые сделали ей трансплантацию, смогли бы установить причину и помочь. Однако на диагностику Алину так и не отправили. Потому что Институт сердца, куда госпитализировали девочку с осложнением – месяц отправлял запрос в министерство. А без разрешения от Минздрава это сделать было бы невозможно.

Чиновники также не спешили с ответом. Экспертный совет, который принимает решение о выделении средств и разрешений на зарубежное лечение, так и не собрался. Сердце девочки не выдержало. Причина смерти – бюрократическая волокита, уверяют в ассоциации больных легочной гипертензией.

"Состояние ухудшалось, у министерства не было оснований созывать комиссию, как они объясняли. Весь этот комплекс создал такую ​​ситуацию – смерть", – отметила президент ассоциации больных легочной гипертензией Оксана Кулиш.

Объяснений от директора Института сердца Тодурова и секретаря комиссии по вопросам направления на лечение за границу Натальи Архипчук не было.

Алина не единственная, кто не получил лечения из-за бюрократических проволочек. По данным общественной организации "Национальное движение за трансплантацию" решения комиссии Минздрава о лечении за рубежом в 2017 не дождались 17 человек. И это несмотря на то, что деньги на их лечение в бюджете были.

К слову, в среду днем, 7 марта, в Киеве возле станции метро "Нивки" внезапно умерла женщина, которая шла забирать ребенка из школы. По словам очевидцев, женщина "шла, упала, не очнулась".