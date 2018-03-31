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18-річна дівчина померла через бюрократичну тяганину в Україні

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Їй мало виповнитися 18. Проте Аліна Дідусенко свого повноліття не дочекалася. Врятувати дівчинку могла б консультація в індійських лікарів, котрі рік тому пересадили їй серце та легені.

Проте хвора так і не дочекалася дозволу від МОЗ на закордонне лікування. Комісія, котра мала б його видати не спромоглася призначити засідання. Запізно до міністерства звернулися і в Інституті серця, куди госпіталізували дівчинку - переконують опікуни Аліни. Адже рідні батьки від дитини відмовилися ще при народженні.

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Дівчинка народилася з цілим букетом хвороб, оскільки біологічні батьки зловживали алкоголем. Ті не хотіли лікувати кволе дитя і просто викинули її на вулицю. Дівчинка потрапила в інтернат. Там виявили вроджену ваду серця, але вчасно не прооперували. Хвороба дала ускладнення на легені. І дівчинка не могла самостійно дихати. Майже 200 тисяч гривень на місяць опікунам потрібно було шукати на препарати.

У 2017 році індійські лікарі зробили Аліні трансплантацію серця та легень. Дівчинка стала першою в Україні людиною, котрій зробили подібну операцію. І сталося справжнє диво – дівчинка, яка все життя страждала від легеневої гіпертензії, почала самостійно дихати.

Вона почала бігати, бігала кроси, після операції через місяць після трансплантації вона проходила по 8 кілометрів, – зазначила опікун Наталія Гордієнко. Проте це тривало недовго. Рівно за 8 місяців дівчинці знову стало зле.

Діагностувати чи це точно була пневмонія чи це був РТПХ – це реакція трансплантанта проти хазяїна, синдром хронічного відторгнення вони диференціювати не могли по одній простій причині у нас в Україні не робиться біопсія,
– зазначила Гордієнко.

Індійські лікарі, які зробили їй трансплантацію, змогли б встановити причину і допомогти. Проте на діагностику Аліну так і не відправили. Бо Інститут серця, куди госпіталізували дівчинку з ускладненням – лише за місяць спромігся відправити запит в міністерство. А без дозволу від МОЗу це зробити було б не можливо.

Чиновники також не поспішали з відповіддю. Експертна рада, яка ухвалює рішення про виділення коштів і дозволів на закордонне лікування, так і не зібралася. Серце дівчинки не витримало. Причина її смерті – бюрократична тяганина, запевняють в асоціації хворих легеневою гіпертензією

"Стан погіршувався, міністерство не могло немало на основі чого скликати комісію як вони пояснювали. Весь цей комплекс створив таку ситуацію – смерть", – зазначила президент асоціації хворих легеневою гіпертензією Оксана Куліш.

Пояснень від директора інституту серця Тодурова та секретаря комісії з питань направлення на лікування за кордон Наталії Архіпчук не було.

Аліна не єдина, хто не отримав лікування через бюрократичну тяганину. За даними громадської організації національний рух за трансплантацію: рішення комісії МОЗу про лікування закордоном у 2017 не дочекались 17 людей. І це попри те, що гроші на їх лікування у бюджеті були.

До слова, у середу вдень, 7 березня, в Києві біля станції метро "Нивки" раптово померла жінка, яка йшла забирати дитину зі школи. За словами очевидців, жінка "йшла, впала, не опритомніла".

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Жертви Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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