Медкарта дитини для вступу до дитячого садочка або школи більше непотрібна, – Супрун

"Медична карта дитини" для вступу до дитячого садочка або школи більше непотрібна. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Тепер перед вступом до дитячого садочка або школи достатньо надати довідку від лікаря про стан здоров'я,

– нагадала Уляна Супрун.

При вступі до дитячого садочка батькам потрібно надати довідку щодо здоров'я дитини. Її надасть педіатр або сімейний лікар.

Якщо дитина має захворювання, про яке варто знати медичним працівникам садочку, то за рішенням одного з батьків або іншого законного педставника дитини це також можна позначити в довідці.

Перед вступом до школи потрібно пройти профілактичний огляд.

"В медзакладі, де дитина буде його проходити, повинні надати форму № 0 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”. За рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій формі також можна позначити інформацію щодо захворювань, про які слід знати медичним працівникам школи. Далі її потрібно передати медичному працівнику у вашій школі", – уточнила Супрун.

Крім того, у батьків можуть попросити надати інформацію щодо вакцинації дитини. Адже карту профілактичних щеплень ведуть і в навчальних закладах.

Інших форм, талонів і папірців у садочках та школах не мають права вимагати від батьків.