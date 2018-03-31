Медкарта ребенка для поступления в детский сад или школу больше не нужна, – Супрун

"Медицинская карта ребенка" для вступления в детский сад или школу больше не нужна. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

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Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья,

– напомнила Ульяна Супрун.

При поступлении в детский сад родителям необходимо предоставить справку о здоровье ребенка. Ее предоставит педиатр или семейный врач.

Если ребенок имеет заболевание, о котором стоит знать медицинским работникам саду, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка это можно обозначить в справке.

Перед поступлением в школу нужно пройти профилактический осмотр.

"В медучреждении, где ребенок будет его проходить, должны предоставить форму № 0 086-1 / о" Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра ". По решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка, в этой форме можно обозначить информацию о заболеваниях, о которых следует знать медицинским работникам школы. Далее ее нужно передать медицинскому работнику в вашей школе ", – уточнила Супрун.

Кроме того, у родителей могут попросить предоставить информацию о вакцинации ребенка. Ведь карту профилактических прививок ведут и в учебных заведениях.

Других форм, талонов и бумажек в садиках и школах не имеют права требовать от родителей.