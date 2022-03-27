Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире общеукраинского телемарафона, передает 24 канал.

Важно Им не удастся оккупировать Славутич, – Ермак

Фомичев сказал, что 26 марта в Славутиче прошла мирная акция обороны города. В ней приняли участие более 5 тысяч горожан с флагами, в том числе и со стометровым желто-голубым флагом.

Мы с оккупантами сошлись на том, что врага в городе не будет. Мы сами справляемся. Несмотря на то, что в городе есть оккупанты, никакого сотрудничества у местных властей с ними нет,

– подчеркнул Фомичев.

Как известно, во время мирных акций протеста пострадали гражданские. Да, 2 человека получили ранения после взрыва светошумовой гранаты, которую бросили захватчики.

"Один из пострадавших в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Надеемся, что он поправится", – добавил мэр города.

Он добавил, что есть 2 погибших в результате военных действий. Среди них – парень из теробороны, раненный на блокпосте. Он умер в больнице.

Какая сейчас ситуация в Славутиче

Мэр города рассказал, что город находится в оккупации. Еще 3 дня назад власти получили ультиматум – сдать город без боя.

Но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому... Наши силы были совершенно неравны. Когда враг подошел к городу, когда начались обстрелы жилых кварталов, мы приняли решение не прикрываться мирными жителями,

– добавил Фомичев.

В Славутиче, добавил он, комендантский час, который длится с 19:00 до 7:00, контролируют оккупанты. Кроме того, добавил, российские военные обследуют постройки на предмет наличия оружия.

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