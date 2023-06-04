Вечером 3 июня взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района. Враг унес жизни 2-летней девочки и ранил более 20 человек.

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Отец сам достал из-под завалов тело дочери

Погибшая – маленькая Лиза. В момент трагедии они с матерью находились дома. Отец правоохранитель в то время находился на работе. Узнав об ударе, он вместе со спасателями приехал ликвидировать последствия террористической атаки.

Он вытащил из-под завалов жену и тело дочери. Подробности рассказала Ирина Верещук.

Ее мама Наталья в реанимации с политравмой. Отец был на дежурстве. Отец, собственно, в погонах, работал. Сам лично разгребал и доставал свою жену и свою дочь. Представьте себе только масштаб этой трагедии,

– подчеркнула Верещук.

Взрыв раздался до тревоги

В Генштабе ВСУ рассказали, что взрыв раздался еще до объявления тревоги. Для атаки враг использовал ОТРК "Искандер". Враг повредил двухэтажный жилой дом. Воздушная тревога была объявлена через минуту после взрыва. Людей просили пройти в укрытие, потому что возможна была повторная атака.