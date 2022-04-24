В Центре стратегических коммуникаций показали, как за 2 месяца противостояния противнику изменилась Украина. Вместе с ней другим стал каждый из нас.

Читайте также : Пусть жизнь победит смерть, а добро преодолеет зло: приветствие политиков и военных с Пасхой

Война затронула каждого украинца

Украинцы за эти два месяца коренным образом изменили свою привычную жизнь. Мы имели возможность переоценить многие вещи, которые раньше казались чрезвычайно важными. Сейчас приоритеты у нас другие. Да и узнали мы много нового.

Каждый украинец за 2 месяца войны изменился кардинально / Фото Центр стратегической коммуникации

Наша нация оказалась крепче, чем казалось всему миру. А любовь к родной Родине способна побороть страх смерти. Да и враги, как оказалось, не так уж страшны, когда любишь и защищаешь родную землю.

Все это лишь часть истин, которые все мы поняли за последние 60 дней,

– говорят в Центре стратегических коммуникаций.

А еще мы нашли новых друзей, с которыми бок о бок боремся за победу. И в очередной раз убедились, что никогда не были "братскими народами" с россиянами.

Противостояние все еще продолжается. Но не стоит забывать, что каждый день мы приближаемся к победе.

Стоит внимания – Защитники неба исполнили духовный гимн Украины: смотрите видео