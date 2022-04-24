У Центрі стратегічних комунікацій показали, як за 2 місяці протистояння ворогові змінилася Україна. Разом із нею іншим став кожен із нас.

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Війна торкнулася кожного українця

Українці за ці два місяці докорінно змінили своє звичне життя. Ми мали можливість переоцінити багато речей, які раніше здавалися надзвичайно важливими. Зараз ж пріоритети у нас інші. Та й дізналися ми багато чого нового.

Кожен українець за 2 місяці війни змінився кардинально / Фото Центр стратегічної комунікації

Наша нація виявилася міцнішою, ніж здавалося усьому світу. А любов до рідної Батьківщини здатна побороти страх смерті. Та й вороги, як виявилося, не такі вже й страшні, коли любиш і борониш рідну землю.

Усе це – лише частина істин, які всі ми зрозуміли за останні 60 днів,

– кажуть у Центрі стратегічних комунікацій.

А ще ми знайшли нових друзів, з якими пліч-о-пліч боремося за перемогу. Та вкотре переконалися, що ніколи не були "братніми народами" з росіянами.

Протистояння все ще триває. Але не варто забувати, що кожного дня ми наближаємося до перемоги.

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