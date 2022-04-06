Он рассказал о тяжелом воздушном бое, который произошол ночью 2 марта вблизи Киева. Тогда погиб его друг, летчик 1-го класса Александр Брынжала, посмертно получивший звание Героя Украины.

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2 украинских летчика боролись против 12 российских

Тогда ночью два украинских МиГ-29 вылетели на перехват российских истребителей. Сначала пилоты ВСУ думали, что вблизи всего 4 российских самолета. Но их неожиданно было больше: с разных направлений начали атаковать 12 вражеских истребителей.

Мы думали, их всего четверо! Но они одновременно атаковали с нескольких направлений 12 самолетами! Все происходило мгновенно! В ближнем бою наши шансы несколько выравниваются, хотя количественное и технологическое преимущество все же на их стороне,

– рассказывает летчик.

Тогда удалось успешно отбиться от атаки россиян: украинские пилоты уничтожили 3 вражеских самолета. Однако оккупантам удалось попасть в истребитель, в котором улетал Александр Брынжала. Побратим видел, как его подбили, и до последнего верил, что он успел катапультироваться.

Владимир отмечает, что для россиян все летчики были "Призраками" ! После регулярных проигранных боев оккупанты уже не решаются подлетать в зону действия ПВО и входить в ближние воздушные бои. Они цинично обстреливают ракетами "воздух-воздух" с дальних расстояний и сразу убегают.

Россияне не учитывают правила войны

По словам Владимира, не следует верить, что на войнах нет правил. Они всегда есть! Но россияне почему-то вообще на них не обращают внимания. Один из циничных случаев произошел над Чернобыльской АЭС.

"Более месяца они " дежурили " над Чернобыльской АЭС. Это подло и низменно! Мы не могли их сбить, чтобы эта гадость вдруг не упала на саркофаг или какой-то обломок его не повредил", – говорит Владимир.

Добавим, 8 марта майору Александру Брынжалу также посмертно присвоили орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Он был искусным пилотом с большим опытом: воевал на востоке в АТО/ООС, а также обучал молодых курсантов. Побратим Владимир обещает, что отомстит оккупантам за все.

Казалось бы, сильнее ненавидеть оккупантов уже невозможно, но после гибели Саши, после того, что оккупанты устроили в Буче и других городах, мы просто должны их уничтожить! Всех до одного! Особенно, когда нам наконец-то решятся передать современные истребители! И тогда уверенно прокричим миру: "Расслабьтесь! Мы победили!"

– подчеркнул летчик Владимир.