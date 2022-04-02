Украинские защитники мужественно защищают родную землю от российских оккупантов. Однако, к сожалению, в рядах Вооруженных Сил есть потери.

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В войне за Украину погиб Дмитрий Коломиец

Прикрывая побратимов, летчик-истребитель Дмитрий Коломиец погиб в небе в первый день полномасштабного вторжения России в Украину,

– сообщили в Минобороны.

В воздушном бою в Хмельницкой области военный, отвлекая огонь россиян, сознательно пошел на смерть.

За выдающееся личное мужество и героизм указом президента майору Дмитрию Коломийцу присвоили звание Героя Украины.

В Минобороны подчеркнули, что обязательно завершат победой то, за что боролся защитник.

Напомним, ранее стало известно, что, защищая Украину от врага, погиб военный Сергей Клименков. Мужчина прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.

В бою с врагом погиб Дмитрий Коломиец: смотрите видео



