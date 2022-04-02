Українські захисники мужньо боронять рідну землю від російських окупантів. Однак, на жаль, у лавах Збройних Сил є втрати.

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У війні за Україну загинув Дмитро Коломієць

Прикриваючи побратимів, льотчик-винищувач Дмитро Коломієць загинув у небі в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– повідомили в Міноборони.

У повітряному бою на Хмельниччині військовий, відвертаючи вогонь росіян, свідомо пішов на смерть.

За визначну особисту мужність і героїзм указом президента майору Дмитру Коломійцю надали звання Героя України.

У Міноборони наголосили, що обов'язково завершать перемогою те, за що боровся захисник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, захищаючи Україну від ворога, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, однак продовжував боронити рідну землю.

У бою з ворогом загинув Дмитро Коломієць: дивіться відео



