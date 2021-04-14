Украинский парламент в первом чтении поддержал важный законопроект для воплощения механизма обеспечения людей доступным жильем. За проголосовали 263 депутата.

Документ с регистрационным номером 5308 предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов. По плану законодателей, они помогут украинцам покупать жилье в выгодную ипотеку.

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Что предусматривает законопроект 5308

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" содержит такие важные дополнения:

В бюджет-2021 вносятся изменения – разрешено увеличить предельный размер государственного долга на 20 миллиардов гривен.

На эту сумму Министерство финансов по решению правительства выпустит облигации внутреннего государственного займа.

Далее на эти облигации приобретают в собственность выпущенные в ходе дополнительной эмиссии акции ЧАО " Украинская финансовая жилищная компания" (оно на 100% принадлежит Минфину).

К этой компании присоединяется Государственное ипотечное учреждение. Они и займутся внедрением финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Законодатели уверены, что реализация всего этого позволит за короткий промежуток времени предоставить в выгодный ипотечный кредит украинцам до 8000 квартир, а также – приобрести еще 12000 для передачи их в лизинг.