20 тысяч квартир: Верховная Рада приняла закон под доступное жилье для украинцев
Украинский парламент в первом чтении поддержал важный законопроект для воплощения механизма обеспечения людей доступным жильем. За проголосовали 263 депутата.
Источник:пресс-служба Верховной Рады
Документ с регистрационным номером 5308 предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов. По плану законодателей, они помогут украинцам покупать жилье в выгодную ипотеку.
Напомним Первые ласточки ипотеки под 7%: в Украине стартовала программа "Доступного жилья"
Что предусматривает законопроект 5308
Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" содержит такие важные дополнения:
- В бюджет-2021 вносятся изменения – разрешено увеличить предельный размер государственного долга на 20 миллиардов гривен.
- На эту сумму Министерство финансов по решению правительства выпустит облигации внутреннего государственного займа.
- Далее на эти облигации приобретают в собственность выпущенные в ходе дополнительной эмиссии акции ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (оно на 100% принадлежит Минфину).
- К этой компании присоединяется Государственное ипотечное учреждение. Они и займутся внедрением финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.
Стоит знать Переселенцы, военные и медики: кто сможет оформить дешевый лизинг на жилье
Поделиться новостью