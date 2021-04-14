20 тисяч квартир: Верховна Рада схвалила закон під доступне житло для українців
Український парламент у першому читанні підтримав важливий законопроєкт для втілення механізму забезпечення людей доступним житлом. За проголосували 263 депутати.
Джерело:пресслужба Верховної Ради
Документ з реєстраційним номером 5308 передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів. За планом законодавців, вони допоможуть українцям купувати житло у вигідну іпотеку.
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Що передбачає законопроєкт 5308
Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом" містить такі важливі доповнення:
- У Бюджет-2021 вносяться зміни – дозволено збільшити граничний розмір державного боргу на 20 мільярдів гривень.
- На цю суму Міністерство фінансів за рішенням уряду випустить облігації внутрішньої державної позики.
- Далі на ці облігації придбають у державну власність випущені під час додаткової емісії акції ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" (воно на 100% належить Мінфіну).
- До цієї компанії долучається Державна іпотечна установа. Вони й займуться впровадженням фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.
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