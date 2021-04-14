Український парламент у першому читанні підтримав важливий законопроєкт для втілення механізму забезпечення людей доступним житлом. За проголосували 263 депутати.

Документ з реєстраційним номером 5308 передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів. За планом законодавців, вони допоможуть українцям купувати житло у вигідну іпотеку.

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Що передбачає законопроєкт 5308

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом" містить такі важливі доповнення:

У Бюджет-2021 вносяться зміни – дозволено збільшити граничний розмір державного боргу на 20 мільярдів гривень.

На цю суму Міністерство фінансів за рішенням уряду випустить облігації внутрішньої державної позики.

Далі на ці облігації придбають у державну власність випущені під час додаткової емісії акції ПрАТ " Українська фінансова житлова компанія" (воно на 100% належить Мінфіну).

(воно на 100% належить Мінфіну). До цієї компанії долучається Державна іпотечна установа. Вони й займуться впровадженням фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Законодавці переконані, що реалізація цих заходів дозволить за короткий проміжок часу надати у вигідний іпотечний кредит українцям до 8 тисяч квартир, а також – придбати ще 12 тисяч для передачі їх у лізинг.

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