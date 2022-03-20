Укрпочта и в дальнейшем будет работать в регионе, однако в воскресенье отделения не обслуживают клиентов. Об этом сегодня сообщил Херсонский городской совет.

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График работы "Укрпочты"

По графику отделения "Укрпочты" в Херсоне работают с понедельника по субботу.

Ранее мы рассказывали, что ситуация на Херсонщине с каждым днем приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и тех общинах, где находятся орки, почти гуманитарная катастрофа, а российские войска блокируют гуманитарную помощь.

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