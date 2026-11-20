Крылатые ракеты следует ожидать несколькими волнами ближе к утру, пишет "Николаевский Ванек". 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

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Массированная атака на Украину возможна 20 ноября: что известно?

Как стало известно от мониторинговых сообществ, в воздухе ночью 20 ноября одновременно находятся 6 или 7 самолетов Ту-95МС, которые поднялись в это время в небо, и 5 Ту-160, что взлетели еще раньше. То есть общее количество зафиксированных самолетов достигает как минимум 12.

Военные самолеты России поднялись с нескольких разных аэродромов и движутся в направлении пусковых рубежей. В районе Энгельса Саратовской области вражеская авиация будет ориентировочно между 04:30 и 05:30. Следовательно, если запуски крылатых ракет состоятся оттуда, ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно в 05:10 – 06:00.

Выход бомбардировщиков к пусковым рубежам в районе Каспийского моря прогнозируется на 05:40 – 06:30. В случае запуска ракет над Каспием их вхождение в воздушное пространство Украины ожидается около 06:40 – 07:20.

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По оценкам мониторинговых каналов, таких как monitor, атака может состоять из нескольких последовательных волн, и общее количество ракет может быть значительным. Указанные временные рамки остаются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от маневров противника.