Крилаті ракети варто очікувати у кілька хвиль під ранок, пише "Миколаївський Ваньок". 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

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Масована атака по Україні можлива 20 листопада: що відомо?

Як стало відомо від моніторингових спільнот, у повітрі вночі 20 листопада одночасно перебувають 6 чи 7 літаків Ту-95МС, які піднялися у цей час у небо, та 5 Ту-160, які злетіли ще раніше. Тобто загальна кількість помічених бортів сягає щонайменше 12.

Військові літаки Росії піднялися з кількох різних аеродромів і рухаються у напрямку пускових рубежів. У районі Енгельса Саратовської області ворожа авіація буде орієнтовно між 04:30 та 05:30. Відтак якщо пуски крилатих ракет відбудуться звідти, цілі увійдуть у повітряний простір України приблизно о 05:10 – 06:00.

Вихід бомбардувальників до пускових рубежів у районі Каспійського моря прогнозують на 05:40 – 06:30. У разі відстрілу ракет над Каспієм їхнє входження до українського неба очікується близько 06:40 – 07:20.

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За оцінками моніторингових каналів, як-от monitor, атака може складатися з кількох послідовних хвиль, і сумарна кількість ракет може бути значною. Вказані часові рамки залишаються орієнтовними та можуть коригуватися відповідно до маневрів противника.