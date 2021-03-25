Джо Байден хочет достичь новой амбициозной цели. Она заключается в том, чтобы за первые 100 дней его президентства в США ввели 200 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Ранее он ожидал, что за этот срок удастся сделать 100 миллионов уколов. Однако этого удалось достичь еще до 58 дня, отметил он во время первой пресс-конференции в Белом доме.

Интересно, что в мире: Список стран, которым COVID-19 больше не страшен

При этом, американский президент подчеркнул, что понимает, удвоить изначальную цель – это на самом деле достаточно масштабно.

Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы. Верю, что нам это удастся,

– убежден Байден.

В то же время уже до конца мая политик пообещал обеспечить вакциной каждого американца. Ведь он ожидает, что к тому времени США будут иметь 600 миллионов доз вакцины.

В эфире телеканала NBC пояснили, что темпы вакцинации набрали обороты, в частности, благодаря появлению на рынке вакцины от Johnson & Johnson. Прививка ею предполагает введение одной дозы.

COVID-19 В США: актуальные цифры