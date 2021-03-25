200 миллионов доз вакцины к маю: Байден заявил о новой амбициозной цели
Джо Байден хочет достичь новой амбициозной цели. Она заключается в том, чтобы за первые 100 дней его президентства в США ввели 200 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Источник:24 канал
Ранее он ожидал, что за этот срок удастся сделать 100 миллионов уколов. Однако этого удалось достичь еще до 58 дня, отметил он во время первой пресс-конференции в Белом доме.
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При этом, американский президент подчеркнул, что понимает, удвоить изначальную цель – это на самом деле достаточно масштабно.
Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы. Верю, что нам это удастся,
– убежден Байден.
В то же время уже до конца мая политик пообещал обеспечить вакциной каждого американца. Ведь он ожидает, что к тому времени США будут иметь 600 миллионов доз вакцины.
В эфире телеканала NBC пояснили, что темпы вакцинации набрали обороты, в частности, благодаря появлению на рынке вакцины от Johnson & Johnson. Прививка ею предполагает введение одной дозы.
COVID-19 В США: актуальные цифры
- По состоянию на 25 марта в США подтвердили 30 057 034 случаев коронавируса COVID-19.
- От осложнений болезни скончались более 540 тысяч человек. Еще более 23 миллионам удалось выздороветь.
- К слову, в среднем в США ежедневно делают 2,5 миллиона прививок.
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