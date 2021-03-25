Джо Байден хоче досягнути нової амбітної мети. Вона полягає в тому, аби за перші 100 днів його президентства у США ввели 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Раніше він очікував, що за цей термін вдасться зробити 100 мільйонів уколів. Проте цього вдалося досягнути ще до 58 дня, наголосив він під час першої пресконференції у Білому домі.

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При цьому, американський президент наголосив, що розуміє, подвоїти початкову мету – це насправді досить масштабно.

Але жодна інша країна у світі навіть близько не наблизилась до того, що робимо ми. Вірю, що нам це вдасться,

– переконаний Байден.

Водночас вже до кінця травня політик пообіцяв забезпечити вакциною кожного американця. Адже він очікує, що на той час США матимуть 600 мільйонів доз вакцини.

В ефірі телеканалу NBC пояснили, що темпи вакцинації набрали обертів, зокрема, завдяки появі на ринку вакцини від Johnson & Johnson. Щеплення нею передбачає введення однієї дози.

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