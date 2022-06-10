200 немецких врачей готовы помогать в Украине

Этот проект Львовский городской совет организует совместно с Министерством здравоохранения и приглашает всех небезразличных приобщаться. К мероприятию присоединился министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Главное Россияне не имеют успеха в Северодонецке, наступление возле Воздвиженки: основное за 107 день войны

Он заверил в готовности Германии содействовать в создании реабилитационного центра для украинцев, пострадавших в результате войны, а также в лечении ожоговых травм.

Мы здесь, чтобы помочь с поставкой протезов и обучением врачей, которые станут частью реабилитационного центра. Кроме того, мы хотим помочь вам с ранеными, получившими ожоги,

– рассказал глава Минздрава Германии.

Он добавил, что их врачи будут помогать и лечить ожоговые травмы. Несмотря на то, что страна будет оказывать техническую поддержку, снабжение медикаментами, будут приезжать и медицинские профессионалы. В настоящее время работать в Украине уже вызвались 200 медиков немецкой ассоциации врачей.



Министр посетил детскую больницу во Львове / Фото Маркияна Лисейко

В то же время Лаутербах подчеркнул, что это только начало, ведь они будут обеспечивать максимальную поддержку и надеются на эффективное сотрудничество. Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил германского министра за поддержку Украины.

Кроме того, во время визита во Львов Карл Лаутербах вместе с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили пациентов отделения ортопедии и травматологии центра травмы в больнице святого Пантелеймона и ожогового отделения больницы святого Луки.



Ляшко и Лаутербах в одной из больниц Львова / Фото Маркияна Лисейко

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые": что известно

Об идее создания реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова заявил, что город принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Именно поэтому стоит построить масштабный реабилитационный центр для всех желающих украинцев.

10 июня во Львове прошел Форум доноров. На нем и презентовали проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Это сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.

Так стало известно, что реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы в этом месте, но и будут производить.

Мероприятие прошло на глубине 7 метров для безопасности. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.

Андрей Садовый говорит , что презентация – это первый шаг к созданию нового мощного медучреждения. Он добавил, что на форуме представили "философию" реабилитационного центра. Его планируют выстроить за следующие 2 года.

Садовый рассказал детали о реабилитационном центре во Львове: смотрите видео