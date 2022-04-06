За все время полномасштабного вторжения Вооруженные Силы уничтожили и захватили 676 российских танков. Это почти на 200 единиц больше, чем на вооружении в шести европейских государствах вместе взятых. Впрочем, не стоит расслабляться. У россиян еще много разной техники.

Интересно Украинская "Стугна" уничтожила очередную бронетехнику врага вместе с экипажем.

Сколько танков имеют некоторые страны Европы

Минобороны сравнило потери российских танков с вооружением Венгрии, Австрии, Словакии, Чехии, Хорватии и Словении. Они имеют в наличии столько единиц такой техники:

Венгрия – 176 танков.

Чехия – 116 танков.

Хорватия – 72 танка.

Австрия – 52 танка.

Словения – 44 танка.

Словакия – 20 танков.

Итак, в общей сложности эти государства имеют 480 танков. В то же время ВСУ уже уничтожили почти на 200 российских танков больше.

Интересное сравнение от Минобороны Украины: смотрите видео