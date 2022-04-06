В Генеральном штабе ВСУ показали очередные успехи украинских противотанкистов из Десантно-штурмовых войск, обнародовав видео того, как они ликвидировали технику захватчиков.

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Военные снова уничтожили технику врага

Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельной аэромобильной бригадой ДШВ уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники,

– сообщили в ВСУ.

Там уточнили, что обезвредить удалось и экипаж техники россиян.

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, как "Стугна" уничтожила новейший российский ударный вертолет Ка-52.

Воины ВСУ ликвидировали бронетехнику оккупантов: смотрите видео