Указывают, что готовы покупать б/у, горелые и без башни. Бюджет – 100 миллионов гривен .

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На Prozorro объявили тендер на подбитые российские танки

Такое объявление Близнюковский поссовет объявил на платформе Prozorro. Это система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку разных товаров.

Танки б/у можно без башни, горевшие из кацапских воинских частей,

– говорится в объявлении.

Согласно "тендерной документации", купить хотят 500 единиц техники. Бюджет закупки – 100 миллионов гривен. То есть по 200 тысяч за одну подбитую российскую военную машину. Впрочем, сумма может и снизиться в ходе торгов.

Отмечается, что потенциальные подрядчики уже поинтересовались у заказчика, должны ли входить в комплект поставки пленные танкисты.

Также они пообещали приложить максимум усилий, чтобы предложить широкий ассортимент.