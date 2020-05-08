200 заробитчан полетели чартером в Австрию на работу

В Австрию 8 мая отправились 200 украинцев на заработки. Решить логистические вопросы спецрейса удалось с участием Кабмина.

Політ здійснив латвійський чартер. Про це у своєму твіттері написав віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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Він додав, що сподівається: у майбутньому такі перельоти здійснюватимуть без додаткової координації з боку Кабінету міністрів.

До Австрії вилетів латвійський чартер @SmartLynxCom з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку Уряду. А поки дякую за злагоджену роботу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020

Закриті кордони і заробітчани