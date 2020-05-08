200 заробитчан полетели чартером в Австрию на работу
В Австрию 8 мая отправились 200 украинцев на заработки. Решить логистические вопросы спецрейса удалось с участием Кабмина.
Політ здійснив латвійський чартер. Про це у своєму твіттері написав віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
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Він додав, що сподівається: у майбутньому такі перельоти здійснюватимуть без додаткової координації з боку Кабінету міністрів.
Закриті кордони і заробітчани
- Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Чехія відкрила свої кордони для заробітчан із не країн Європейського Союзу. Перед тим вони мають здати тести на COVID-19.
- Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон.
- До Великої Британії авіакомпанія МАУ полетіла вдень 29 квітня і здійснила рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами, а 27 квітня до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта.
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