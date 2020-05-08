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200 заробитчан полетели чартером в Австрию на работу

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Спецрейс із заробітчанами вирушив до Австрії
Спецрейс із заробітчанами вирушив до Австрії / Фото 24 каналу

В Австрию 8 мая отправились 200 украинцев на заработки. Решить логистические вопросы спецрейса удалось с участием Кабмина.

Політ здійснив латвійський чартер. Про це у своєму твіттері написав віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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Він додав, що сподівається: у майбутньому такі перельоти здійснюватимуть без додаткової координації з боку Кабінету міністрів.

Закриті кордони і заробітчани

  • Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
  • Чехія відкрила свої кордони для заробітчан із не країн Європейського Союзу. Перед тим вони мають здати тести на COVID-19.
  • Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. 
  • До Великої Британії авіакомпанія МАУ полетіла вдень 29 квітня і здійснила рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами, а 27 квітня до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Заробитчане Вадим Пристайко авиация
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