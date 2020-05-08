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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

200 заробітчан полетіли чартером до Австрії на роботу

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Спецрейс із заробітчанами вирушив до Австрії
Спецрейс із заробітчанами вирушив до Австрії / Фото 24 каналу

До Австрії 8 травня вирушили 200 українців на заробітки. Вирішити логістичні питання спецрейсу вдалося за участі Кабміну.

Політ здійснив латвійський чартер. Про це у своєму твіттері написав віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Це цікаво COVID-паспорт в Україні та Європі: що зміниться для українських туристів та заробітчан

Він додав, що сподівається: у майбутньому такі перельоти здійснюватимуть без додаткової координації з боку Кабінету міністрів.

Закриті кордони і заробітчани

  • Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
  • Чехія відкрила свої кордони для заробітчан із не країн Європейського Союзу. Перед тим вони мають здати тести на COVID-19.
  • Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. 
  • До Великої Британії авіакомпанія МАУ полетіла вдень 29 квітня і здійснила рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами, а 27 квітня до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Заробітчани Вадим Пристайко авіація
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