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      2000 вареников: как волонтеры в Ровно лепили вкусности на передовую

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      В Ровно около сотни человек лепили вареники для украинских военных. На это ушло три мешка муки, 100 килограммов картофеля и 70 килограммов капусты.

      В Ровно уже в шестой раз лепят вареники для военных. К работе подключились все неравнодушные: волонтеры, студенты, обычные жители города.

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      У каждого своя задача – кто пересевал муку, кто разкатывал тесто, кто делал начинку. Чтобы всем поварам было удобно работать, пришлось разместить их аж на трех кухнях высшего профессионального училища.

      Продуктами помогли все неравнодушные, ведь чтобы слепить вареники, сварили 100 килограммов картофеля и потушили 70 килограммов капусты и нужно было немало сил и рук.

      Наталья же пришла лепить вареники с детьми: трехлетним сыном и пятилетней дочкой.


      Маленькая помощница

      Умело обращаются со скалкой и мужчины. Волонтер Андрей говорит: "Такая забота военным накануне новогодних праздников очень необходима".

      Вареники на Андрея – это украинская традиция. И независимо от того лепятся они на вечеринку или на войну – они всегда актуальны. Мы хотим тепло своих рук и сердец передать тем, кто защищает нашу независимость,
      – рассказывает Виктор Рудик, директор Ровенского высшего училища ресторанного сервиса.


      Мужчины также присоединились к лепке вареников

      Между тем наши военные уже ждут гостинцев. Ведь говорят, домашние вареники самые вкусные.

      В этом году удалось сделать 2000 вареников. После того как их сварят сразу отправят на передовую.

      Как происходил процесс лепки вареников: смотрите в видео

       

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Ровно Волонтеры
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