2000 вареників: як волонтери у Рівному ліпили смаколики на передову

У Рівному близько сотні людей ліпили вареники для українських військових. На це пішло три мішки борошна, 100 кілограмів картоплі та 70 кілограмів капусти.

У Рівному вже вшосте ліплять вареники для військових. До роботи долучилися всі небайдужі: волонтери, студенти, звичайні мешканці міста.

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У кожного своє завдання – хтось пересівав борошно, хтось катав тісто, хтось робив начинку. Щоб усім кухарям було зручно працювати, довелося розмістити їх аж на трьох кухнях вищого професійного училища.

Продуктами допомогли всі небайдужі, адже щоб зліпити вареники, зварили 100 кілограмів картоплі й стушкували 70 кілограмів капусти потрібно було чимало сил та рук. Волонтерка Наталія прийшла ліпити вареники з дітьми: трирічним сином і п’ятирічною донькою.



Маленька помічниця

Вправно поводяться з качалкою і чоловіки. Волонтер Андрій каже: "Така турбота військовим напередодні новорічних свят дуже необхідна".

Вареники на Андрія – це українська традиція. І незалежно від того ліпляться вони на вечорниці чи на війну – вони завжди актуальні. Ми хочемо тепло своїх рук і сердець, передати тим, хто захищає нашу незалежність,

– розповідає Віктор Рудик, директор Рівненського вищого училища ресторанного сервісу



Чоловіки також долучилися до ліплення вареників

Тим часом наші військові уже чекають гостинців. Адже кажуть, домашні вареники найсмачніші. Цьогоріч вдалося зробити 2 тисячі вареників. Опісля того як їх зварять – відразу відправлять на передову.

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