В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили об очередной потере в рядах украинских защитников.

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В войне за Украину погиб Валерий Чибинеев

3 марта 2022 года в боях под Гостомелем погиб Герой Украины Валерий Чибинеев,

– сообщили военные.

Начиная с весны 2014 года, воин прошел все горячие точки Донбасса в составе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. В 2016 году Валерию Чибинееву присвоили звание Героя Украины.

В одном из интервью он сказал, что из армии не уволится до самой пенсии. Военный служил как настоящий Герой. Он погиб в день своего рождения, также как Герой.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Валерия Чибинеева. Светлая память Герою!