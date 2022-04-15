В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили об очередной потере в рядах украинских защитников.
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В войне за Украину погиб Валерий Чибинеев
3 марта 2022 года в боях под Гостомелем погиб Герой Украины Валерий Чибинеев,
– сообщили военные.
Начиная с весны 2014 года, воин прошел все горячие точки Донбасса в составе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. В 2016 году Валерию Чибинееву присвоили звание Героя Украины.
В одном из интервью он сказал, что из армии не уволится до самой пенсии. Военный служил как настоящий Герой. Он погиб в день своего рождения, также как Герой.
В боях под Гостомелем погиб боец Чибинеев: смотрите видео