В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили про чергову втрату у лавах українських захисників.
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У війні за Україну загинув Валерій Чибінєєв
3 березня 2022 року в боях під Гостомелем загинув Герой України Валерій Чибінєєв,
– повідомили військові.
Починаючи з весни 2014 року, воїн пройшов усі найгарячіші точки Донбасу у складі 79 окремої десантно‑штурмової бригади. У 2016 році Валерію Чибінєєву надали звання Героя України.
В одному з інтерв'ю він сказав, що з армії не звільниться до самої пенсії. Військовий служив як справжній Герой. Він загинув у день свого народження, також як Герой.
У боях під Гостомелем загинув боєць Чибінєєв: дивіться відео