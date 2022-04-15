В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили про чергову втрату у лавах українських захисників.

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У війні за Україну загинув Валерій Чибінєєв

3 березня 2022 року в боях під Гостомелем загинув Герой України Валерій Чибінєєв,

– повідомили військові.

Починаючи з весни 2014 року, воїн пройшов усі найгарячіші точки Донбасу у складі 79 окремої десантно‑штурмової бригади. У 2016 році Валерію Чибінєєву надали звання Героя України.

В одному з інтерв'ю він сказав, що з армії не звільниться до самої пенсії. Військовий служив як справжній Герой. Він загинув у день свого народження, також як Герой.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Валерія Чибінєєва. Світла пам'ять Герою!

У боях під Гостомелем загинув боєць Чибінєєв: дивіться відео