В МВД сообщили, что на 10 пунктах пропуска осуществляется совместный погранично-таможенный контроль, в частности с Польшей и Молдовой.
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В МВД рассказали статистику по безвизу
С начала введения безвизового режима более 50 миллионов граждан Украины воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС,
– рассказали в МВД.
На пунктах пропуска также ввели изменения:
- в железнодорожных пунктах пропуска в 2020 году дополнительно оборудовали 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля;
- все международные и межгосударственные пункты пропуска подсоединили к базам данных Интерпола, что позволяет проверять данные в режиме реального времени.
Более того, в МВД заявили, что с ослаблением карантинных мероприятий и открытием границ, украинцы снова смогут пользоваться безвізом.
Открытие границ: последние новости
- С 1 марта 2021 года украинцы могут путешествовать в карибское островное государство Гренаду, заморские территории Нидерландов, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
- С 1 марта также разрешены поездки в Грузию.
- С 13 июня границы открыла Германия.
- Подробнее о странах, в которые могут полететь украинцы читайте здесь.