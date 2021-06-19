У МВС повідомили, що на 10 пунктах пропуску здійснюється спільний прикордонно-митний контроль, зокрема з Польщею та Молдовою.
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У МВС розповіли статистику щодо безвізу
З початку запровадження безвізового режиму понад 50 мільйонів громадян України скористалися спрощеним порядком поїздок до країн ЄС,
– розповіли в МВС.
На пунктах пропуску також запровадили зміни:
- у залізничних пунктах пропуску у 2020 році додатково обладнали 128 робочих місць з функцією біометричного контролю;
- усі міжнародні та міждержавні пункти пропуску під'єднали до баз даних Інтерполу, що дозволяє перевіряти дані в режимі реального часу.
Ба більше, у МВС заявили, що з ослабленням карантинних заходів та відкриттям кордонів, українці знову зможуть користуватись безвізом.
Відкриття кордонів: останні новини
- З 1 березня 2021 року українці можуть подорожувати у карибську острівну державу Гренаду, заморські території Нідерландів, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
- З 1 березня також дозволені поїздки до Грузії.
- З 13 червня кордони відкрила Німеччина.
- Детальніше про країни, у які можуть полетіти українці читайте тут.