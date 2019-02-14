2019 год будет одним из самых тяжелых для застройщиков, – юрист
Из-за проведения в Украине президентских и парламентских выборов 2019 год может стать одним из самых тяжелых для застройщиков, заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной.
Об этом заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной в коментарии 24 каналу.
Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
По словам эксперта, политики будут обращать повышенное внимание к застройщикам из-за желания сделать себе дополнительную рекламу.
Он описал, какие технологии кандидаты могут использовать.
Кандидатов в президенты много и каждый обязательно будет пиариться. Часто представители некоторых партий приезжают на строительные участки, выслушивают местных жителей и активистов. Понятно, что это – их деятельность, но нужно ожидать, что они так или иначе обострят свое внимания и будут контролировать эту тему. Возможно, будут участвовать в конфликтах, связанных с застройщиками,
– рассказал Сергей Погребной.
Юрист также подчеркнул, что строительство – это всегда горячие новости, особенно если оно незаконное. Это объясняет рвение кандидатов использовать эту тему для пиара.
Кандидатами на президентских выборах 2019 ЦИК зарегистрировала 44 человека – среди них 40 мужчин и 4 женщины.
Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019
Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика