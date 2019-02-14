16:03
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      2019 год будет одним из самых тяжелых для застройщиков, – юрист

      32 Читати новину українською
      Застройщикам нужно готовиться к тщательным проверкам
      Застройщикам нужно готовиться к тщательным проверкам / pixabay

      Из-за проведения в Украине президентских и парламентских выборов 2019 год может стать одним из самых тяжелых для застройщиков, заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной.

      Об этом заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной в коментарии 24 каналу.

      Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

      По словам эксперта, политики будут обращать повышенное внимание к застройщикам из-за желания сделать себе дополнительную рекламу.

      Он описал, какие технологии кандидаты могут использовать.

      Кандидатов в президенты много и каждый обязательно будет пиариться. Часто представители некоторых партий приезжают на строительные участки, выслушивают местных жителей и активистов. Понятно, что это – их деятельность, но нужно ожидать, что они так или иначе обострят свое внимания и будут контролировать эту тему. Возможно, будут участвовать в конфликтах, связанных с застройщиками,
      – рассказал Сергей Погребной.

      Юрист также подчеркнул, что строительство – это всегда горячие новости, особенно если оно незаконное. Это объясняет рвение кандидатов использовать эту тему для пиара.

      Кандидатами на президентских выборах 2019 ЦИК зарегистрировала 44 человека – среди них 40 мужчин и 4 женщины.

      Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019

      Президентські вибори 2019 головні дати інфографіка
      Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика
       

      blog_ava
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      48270
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Украины Строительство Новости недвижимости Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Продажа недвижемости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сегодня , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 678
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 14:54 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      960
      От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      сегодня , 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      Юлія Турелик 231
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      19315
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 825
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Яценюк встретится с Обамой в среду
       9 марта 2014 , 18:23 17
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Renault, Nissan и Mitsubishi переходят на Android
       19 сентября 2018 , 11:09
      Роналду по результативности в Ювентусе приблизился к легенде клуба
       3 февраля , 10:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук