2019 год будет одним из самых тяжелых для застройщиков, – юрист

Из-за проведения в Украине президентских и парламентских выборов 2019 год может стать одним из самых тяжелых для застройщиков, заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной.

Об этом заявил партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Сергей Погребной в коментарии 24 каналу.

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По словам эксперта, политики будут обращать повышенное внимание к застройщикам из-за желания сделать себе дополнительную рекламу.

Он описал, какие технологии кандидаты могут использовать.

Кандидатов в президенты много и каждый обязательно будет пиариться. Часто представители некоторых партий приезжают на строительные участки, выслушивают местных жителей и активистов. Понятно, что это – их деятельность, но нужно ожидать, что они так или иначе обострят свое внимания и будут контролировать эту тему. Возможно, будут участвовать в конфликтах, связанных с застройщиками,

– рассказал Сергей Погребной.

Юрист также подчеркнул, что строительство – это всегда горячие новости, особенно если оно незаконное. Это объясняет рвение кандидатов использовать эту тему для пиара.

Кандидатами на президентских выборах 2019 ЦИК зарегистрировала 44 человека – среди них 40 мужчин и 4 женщины.

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