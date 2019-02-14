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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      2019 рік буде одним з найважчих для забудовників, – юрист

      113 Читать новость на русском
      Забудовникам потрібно готуватися до ретельних перевірок
      Забудовникам потрібно готуватися до ретельних перевірок / pixabay

      Через проведення в Україні президентських і парламентських виборів 2019 рік може стати одним з найважчих для забудовників, заявив партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Сергій Погрібний.

      Про це заявив партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Сергій Погрібний в коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості в 2019 році

      За словами експерта, політики будуть мати підвищену увагу до забудовників через бажання зробити собі додаткову рекламу.

      Він описав, які технології кандидати можуть використовувати.

      Кандидатів у президенти багато і кожен обов'язково буде піаритися. Часто представники деяких партій приїжджають на будівельні ділянки, вислуховують місцевих жителів і активістів. Зрозуміло, що це їх діяльність, але потрібно очікувати, що вони так чи інакше загострять свою увагу і будуть контролювати цю тему. Можливо, будуть брати участь в конфліктах, пов'язаних із забудовниками,
      – розповів Сергій Погрібний.

      Юрист також підкреслив, що будівництво – це завжди гарячі новини, особливо якщо воно незаконне. Це пояснює прагнення кандидатів використовувати цю тему для піару.

      Кандидатами на президентських виборах 2019 гоку ЦВК зареєструвала 44 людини – серед них 40 чоловіків і 4 жінки.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів в президенти на виборах 2019

      Президентські вибори 2019 головні дати інфографіка
      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка
       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини нерухомості України Будівництво Новини нерухомості Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Продаж нерухомості
      Джерело: 24 канал
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