2019 рік буде одним з найважчих для забудовників, – юрист

Через проведення в Україні президентських і парламентських виборів 2019 рік може стати одним з найважчих для забудовників, заявив партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Сергій Погрібний.

Про це заявив партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Сергій Погрібний в коментарі 24 каналу.

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За словами експерта, політики будуть мати підвищену увагу до забудовників через бажання зробити собі додаткову рекламу.

Він описав, які технології кандидати можуть використовувати.

Кандидатів у президенти багато і кожен обов'язково буде піаритися. Часто представники деяких партій приїжджають на будівельні ділянки, вислуховують місцевих жителів і активістів. Зрозуміло, що це – їх діяльність, але потрібно очікувати, що вони так чи інакше загострять свою увагу і будуть контролювати цю тему. Можливо, будуть брати участь в конфліктах, пов'язаних із забудовниками,

– розповів Сергій Погрібний.

Юрист також підкреслив, що будівництво – це завжди гарячі новини, особливо якщо воно незаконне. Це пояснює прагнення кандидатів використовувати цю тему для піару.

Кандидатами на президентських виборах 2019 гоку ЦВК зареєструвала 44 людини – серед них 40 чоловіків і 4 жінки.

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Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

