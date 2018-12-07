2019 год может стать самым жарким в истории человечества

Ученые из разных стран прогнозируют ряд стихийных бедствий с разрушительными последствиями для Земли в 2019 году.

Об этом сообщило издание National Geographic.

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Ученые рассказали, что вероятность резкого потепления вызвано явлением Эль-Ниньо.

Что такое Эль-Ниньо?

Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо имеет заметное влияние на климат планеты, именно от него прямо или косвенно зависит погода значительной части Земли. Оно случается каждые 2-7 лет и может длиться до шести месяцев. Влияние этого явления ощутимо и в Украине.

По словам ученых, вероятность того, что Эль-Ниньо уже начался – 80 %. В центре прогнозирования климата Национального управления исследований океана и атмосферы США отметили, что продлится это явление по меньшей мере до конца февраля 2019 года.

Вполне возможно, что 2019 год станет самым жарким в истории человечества,

– заверила климатолог Калифорнийского университета Саманта Стивенсон.

По данным исследования в журнале "Geophysical Research Letters", одним из авторов которого является Стивенсон, последствия Эль-Ниньо из-за глобального потепления в последние годы были более серьезными, чем обычно. Его влияние будет ухудшаться, поскольку температура продолжает расти.

Изменения концентрации хлорофилла в Тихом океане вследствие Эль-Ниньо

Кроме этого, в период с 2015 по 2018 годы достигло рекордного уровня увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщили во Всемирной метеорологической организации. Это стало одним из факторов потепления.

Чем занимается ВМО?

Всемирная метеорологическая организация – это специализированное межправительственное учреждение ООН в сфере метеорологии, основанное в 1950 году. С 1951 года ВМО является компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океанами. Главными направлениями основного стратегического документа ВОМ определены: жизнь, имущество, безопасность транспортных перевозок (сушей, водой, землей), уменьшение бедности, эффективное использование природных ресурсов и тому подобное.

Заместитель генсекретаря ВМО Елена Манаенкова рассказала, что Эль-Ниньо будет иметь весовое влияние на здоровье людей, доступ к пище и пресной воде, вымирание отдельных видов животных и растений.

Видео, которое демонстрирует последствия явления