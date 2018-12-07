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      2019 рік може стати найспекотнішим в історії людства

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      Явище Ель-Ніньйо
      Явище Ель-Ніньйо / sciencenewsforstudents.org

      Вчені з різних країн прогнозують низку стихійних лих з руйнівними наслідками для Землі у 2019 році.

      Про це повідомило видання National Geographic.

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      Вчені розповіли, що ймовірність різкого потепління спричинена явищем Ель-Ніньйо.

      Що таке Ель-Ніньйо? Це коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Ель-Ніньйо має помітний вплив на клімат планети, саме від нього прямо чи опосередковано залежить погода значної частини Землі. Воно трапляється кожні 2-7 років та може тривати до шести місяців. Вплив цього явища відчутний і в Україні. 

      За словами вчених, ймовірність того, що Ель-Ніньйо вже почався – 80 %. У центрі прогнозування клімату Національного управління досліджень океану й атмосфери США зазначили, що триватиме це явище щонайменше до кінця лютого 2019 року.

      Цілком можливо, що 2019 рік стане найспекотнішим в історії людства,
      – запевнила кліматолог Каліфорнійського університету Саманта Стівенсон.

      За даними дослідження в журналі "Geophysical Research Letters", одним з авторів якого є Стівенсон, наслідки Ель-Ніньйо через глобальне потепління в останні роки були більш серйозними, ніж зазвичай. Його вплив буде погіршуватись, оскільки температура продовжує рости.

      Ель-Ніньйо
      Зміни концентрації хлорофілу у Тихому океані внаслідок Ель-Ніньйо

      Крім цього, у період з 2015 по 2018 роки досягло рекордного рівня збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, повідомили у Всесвітній метеорологічній організації. Це стало одним із чинників потепління.

      Чим займається ВМО? Всесвітня метеорологічна організація – це спеціалізована міжурядова установа ООН у сфері метеорології, заснована в 1950 році. З 1951 року ВМО є компетентним органом ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодії з океанами. Головними напрямами основного стратегічного документа ВМО визначені: життя, майно, безпека транспортних перевезень (сушею, водою, землею), зменшення бідності, ефективне використання природних ресурсів тощо.

      Заступник генсекретаря ВМО Олена Манаєнкова розповіла, що Ель-Ніньйо матиме ваговий вплив на здоров'я людей, доступ до їжі та прісної води, вимирання окремих видів тварин та рослин тощо. 

      Відео, яке демонструє наслідки явища

       

      Теги: Погода клімат Стихійні лиха наука
      Джерело: 24 Канал
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