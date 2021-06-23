По его словам, примерно 2700 из них погибли, а более 5700 – получили ранения. Такие цифры прозвучали во время ежегодного доклада генсека ООН в Совбезе.
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Детей массово используют в качестве солдат
Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время ежегодного доклада в Совбезе ООН говорил среди прочего и о привлечении детей к участию в вооруженных конфликтах.
- Из-за того они не только теряют доступ к помощи, образованию, медицине, но и погибают, травмируются, испытывают сексуальные надругательства.
Забирают детей в военные отряды путем похищения или вербовки. В 2020 году таких насчитали 8521. Из них ранения получили 5748 детей, еще 2674 – погибли.
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