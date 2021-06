2021 год должен стать Международным годом искоренения детского труда. Об этом объявила Генеральная Ассамблея ООН. Главная цель проведения года – мобилизовать международную общественность с целью до 2025 года полностью ликвидировать детский труд. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер заявил, что Международный год станет подготовкой к большой Международной конференции по детскому труду, которая состоится в 2022 году в Южной Африке.

Мировая проблема

В современном мире не должно быть места детскому труду. Он отнимает у детей будущее и не позволяет семьям вырваться из бедности,

– заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.



Генеральный директор МОТ Гай Райдер / Фото – МОТ

Не вся работа, которую выполняют дети, – это детский труд. Детский труд определяется международными стандартами как опасная работа, требующая слишком много часов или выполняемая слишком маленькими детьми. Дети работают, потому что от этого зависит их выживание, потому что взрослые пользуются их уязвимостью и потому, что национальные системы образования – слабые. Детский труд в некоторых странах до сих пор остается результатом укоренившихся обычаев и традиций.

По данным International Year for the Elimination of Child Labour, во всем мире работают 152 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет. Среди них 88 миллионов – парни и 64 миллиона – девушки.



Детский труд упал на сорок процентов между 2000 и 2016 годами / Фото – интернет-издание USCIB

Какова "цена" детского труда?

Около половины жертв детского труда – 72,5 миллиона выполняют опасные работы, угрожающие их здоровью, безопасности или моральному развитию.

выполняют опасные работы, угрожающие их здоровью, безопасности или моральному развитию. Каждый пятый ребенок в Африке участвует в детском труде, что делает ее регионом, где риск детского труда наибольший;

участвует в детском труде, что делает ее регионом, где риск детского труда наибольший; Половина пострадавших детей проживает в странах с ниже среднего и средним уровнем дохода;

и дохода; Проблема более распространена в странах, где есть конфликты и катастрофы .

и . Некоторые дети работают 43 часа в неделю .

. 70% детей в детском труде работают в сельском хозяйстве , главным образом в натуральном и коммерческом земледелии и скотоводстве;

в детском труде работают в , главным образом в натуральном и коммерческом земледелии и скотоводстве; Треть детей , работающих в детском труде, полностью находятся вне системы образования , а те, кто посещает, имеют плохие результаты;

, работающих в детском труде, полностью находятся , а те, кто посещает, имеют плохие результаты; Девушки присутствуют в недостаточно известных формах детского труда, таких как бытовое обслуживание в частных домохозяйствах . А также несут ответственность за домашние дела;

. А также несут ответственность за домашние дела; Девушки, которые рано покидают школу, делают это непропорционально, чтобы взять на себя ответственность за домашние дела в своих домах , в то время как мальчики чаще покидают школу преждевременно, чтобы присоединиться к рабочей силе ;

, в то время как мальчики чаще покидают школу преждевременно, чтобы ; 48 процентов всех жертв детского труда – в возрасте 5 – 11 лет ;

всех жертв детского труда – в возрасте ; Почти половина детей-работников находится в Африке – 72,1 миллиона; 62,1 миллиона приходится на Азию и Тихий океан ;

приходится на и ; Считается, что принудительный труд приносит нелегальную прибыль около 150 миллиардов долларов в год ;

; Более две трети всех детей, которые работают в детском труде – 69,1 процента, работают семейными рабочими на семейных фермах и на семейных предприятиях, а не в трудовых отношениях со сторонним работодателем;

Новые вызовы

Кризис, обусловленный пандемией коронавируса, может впервые после 20 лет прогресса подтолкнуть миллионы детей снова заняться детским трудом. И это приведет к росту детского труда в мире. Об этом стало известно в новом отчете Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ. По их данным, начиная с 2000 года, привлечение несовершеннолетних к труду уменьшилось на 94 миллиона. Однако, из-за COVID-19 этот результат снова под угрозой.

Согласно отчету, пандемия может привести к росту бедности в некоторых странах, и соответственно к увеличению показателей детского труда, поскольку домохозяйства используют все имеющиеся средства для выживания.

"Во времена кризиса детский труд становится механизмом выживания для многих семей. С ростом бедности, школы во многих странах мира закрываются и доступность социальных услуг уменьшается, все больше детей вынуждены искать работу. Когда мы пытаемся переосмыслить мир после окончания пандемии, нам нужно убедиться, что дети и их семьи имеют необходимые инструменты для преодоления подобных штормов в будущем", – считает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Качественное образование, качественные социальные услуги и создание лучших экономических возможностей радикально должны изменить условия для таких семей,

– сказала она.



Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор / Фото – ЮНИСЕФ

Эксплуатация детского труда в Украине

Вице-президент Всеукраинского фонда "Защита прав детей" Алексей Лазаренко говорит, что в Украине существует два типа детского труда: законный детский труд или труд несовершеннолетних и эксплуатация детского труда. Последний в свою очередь делится на другие формы.

В Украине четко регламентировано с какого возраста ребенок – лицо до 18 лет, может работать. С 15 лет, ребенок с согласия родителей и составлением определенных документов, может работать по сокращенному дню. В таком случае это должен быть труд, который ребенок может выполнять. Но только с согласия родителей. С 16 лет ребенок может заключать договоры и быть ФЛП. То есть, у нас по законодательству все четко регламентировано,

– говорит эксперт.

"В последнее время я не видел статистики"

В Уголовном кодексе Украины (УКУ), говорит эксперт, есть две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за эксплуатацию детей, – ст. 150 УКУ и ст. 150-1 УКУ. "Есть эксплуатация ребенка и попрошайничество. А если это еще и родители используют, то добавляются отягчающие обстоятельства. Люди, которые выпрашивают деньги, потому что "ребенка нечем кормить", должны привлекаться к уголовной ответственности. Просто наша полиция ничего не делает по этому поводу и никак не реагирует на эти случаи. Если честно, то в последнее время я не видел статистики, где полиция возбуждала уголовные дела по таким случаям. Раньше, когда прокуратура осуществляла общий надзор, то ходила и проверяла, делала что-то в этом направлении", – пояснил эксперт.

А сейчас вообще ничего не делается. Если вы пойдете на Троещину в Киеве или в Харькове на большие оптовые рынки, то увидите, что там есть несовершеннолетние лица, которые работают грузчиками, развозят кофе-чай. В крупных городах есть определенная категория граждан, которые также сидят с маленькими детьми и просят деньги,

– рассказал Лазаренко.

По словам эксперта, худшей формой детской эксплуатации, где Украина является одним из лидеров по контенту, – детская порнография. Главной причиной такой деятельности, говорит эксперт, является прежде всего социально-экономическая ситуация в стране.

"Не стоит говорить о сложных жизненных обстоятельствах, в которых оказываются семьи, ведь не все родители идут и используют малолетних детей. Но есть определенная категория людей, которая использует беспомощное состояние ребенка и благодаря этому собирают средства", – напомнил он.

Хуже всего, что на улицах можно встретить и детей с инвалидностью, которые на перекрестках ходят с кулечками и просят деньги. Это худшая ситуация. Здесь даже не родители эксплуатируют, а есть целые "работодатели", которые держат определенное количество таких детей и взрослых и используют,

– говорит вице-президент Всеукраинского фонда "Защита прав детей".

По словам эксперта, государство Украина на законодательном уровне урегулировало ответственность за эксплуатацию детей. Однако, такие случаи "не документируются и не имеют логического завершения".

Полиция ничего не делает по этому поводу. Сколько можно видеть случаев, когда патрульная полиция проезжает и даже не остановится и не спросит "почему ты, дитя на перекрестке здесь делаешь?". Эти факты не документируются, официальную статистику никто не ведет,

– добавил Лазаренко.

"Это и не так просто довести все до логического завершения, потому что должен быть субъект. Потому что в такой ситуации ребенок, который попрошайничает, является объектом преступления. Ребенка останавливают, расспрашивают, но надо же найти этого взрослого человека, который это делает, а они не хотят это делать", – напомнил он.