2020 год стал одним из самых жарких для мира. Это уже 6 исключительно теплый год подряд.

Какой была температура воздуха в 2020 году

Температура в мире достигла рекордных показателей, а в Европе даже превысила их. Об этом свидетельствуют данные Службы мониторинга климатических изменений Коперника.

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Прошлый год был на 0,6 градуса теплее, чем средние показатели 1981 – 2010 годов и на 1,25 градуса теплее, чем доиндустриальный период 1850 – 1900 годов.

Где потеплело больше всего

Однако больше всего за последнее десятилетие потеплело в Арктике и на севере Сибири. Там в некоторых местах фиксировали повышение средней температуры на 6 градусов.

Кроме этого, в прошлом году продолжил расти средний максимум выбросов углерода в атмосферу Земли. Частично ученые объясняют это чрезвычайно активным сезоном лесных пожаров именно в Сибири. Вредных выбросов там зафиксировали на треть больше, чем обычно.



Температура воздуха в 2020 году относительно показателей 1981 – 2010 годов / Фото Службы мониторинга климатических изменений Коперника