2020 год стал одним из самых жарких в истории: тепловые рекорды
2020 год стал одним из самых жарких для мира. Это уже 6 исключительно теплый год подряд.
Какой была температура воздуха в 2020 году
Температура в мире достигла рекордных показателей, а в Европе даже превысила их. Об этом свидетельствуют данные Службы мониторинга климатических изменений Коперника.
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Прошлый год был на 0,6 градуса теплее, чем средние показатели 1981 – 2010 годов и на 1,25 градуса теплее, чем доиндустриальный период 1850 – 1900 годов.
Где потеплело больше всего
Однако больше всего за последнее десятилетие потеплело в Арктике и на севере Сибири. Там в некоторых местах фиксировали повышение средней температуры на 6 градусов.
Кроме этого, в прошлом году продолжил расти средний максимум выбросов углерода в атмосферу Земли. Частично ученые объясняют это чрезвычайно активным сезоном лесных пожаров именно в Сибири. Вредных выбросов там зафиксировали на треть больше, чем обычно.
Температура воздуха в 2020 году относительно показателей 1981 – 2010 годов / Фото Службы мониторинга климатических изменений Коперника
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