2020 рік став одним з найспекотніших для світу. Це вже 6 винятково теплий рік поспіль.

Якою була температура повітря у 2020 році

Температура у світі сягнула рекордних показників, а в Європі навіть перевищила їх. Про це свідчать дані Служби моніторингу кліматичних змін Коперника.

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Минулий рік був на 0,6 градуса теплішим за середні показники 1981 – 2010 років та на 1,25 градуса теплішим за доіндустріальний період 1850 – 1900 років.

Де потеплішало найбільше

Проте найбільше за останнє десятиліття потеплішало в Арктиці та на півночі Сибіру. Там у деяких місцях фіксували підвищення середньої температури на 6 градусів.

Окрім цього, торік продовжив зростати середній максимум викидів вуглецю в атмосферу Землі. Частково науковці пояснюють це надзвичайно активним сезоном лісових пожеж саме у Сибіру. Шкідливих викидів там зафіксували на третину більше, ніж зазвичай.



Температура повітря у 2020 році відносно показників 1981 – 2010 років / Фото Служби моніторингу кліматичних змін Коперника