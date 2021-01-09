Мадрид накрили найбільші снігопади століття: робота аеропорту паралізована – фото
Шторм "Філомена" приніс у столицю Іспанії потужні снігопади. У Мадриді зупинили роботу міжнародного аеропорту. Очікується, що снігопад буде найпотужнішим від початку ХХІ століття.
Іспанію накрили потужні снігопади
У Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Про це повідомляє The Local.
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До такого кроку вдалися вперше з 2007 року, коли й запровадили відповідну систему градації.
Від снігопадів, які приніс у країну шторм "Філомена", потерпає і частина регіону Кастилія-Ла-Манча.
У Мадриді не працює аеропорт
Крім того, у столиці Іспанії тимчасово припинив працювати міжнародний аеропорт. Про це повідомило у твіттері Державне управління аеропортів (AENA).
З міркувань безпеки робота аеропорту була зупинена до покращення видимості. Очищення злітно-посадкових смуг триває для відновлення роботи в найкоротші терміни,
– йдеться у повідомленні.
Літаки, які повинні були там приземлитися, скеровують в інші аеропорти.
Через негоду ускладнений рух сотнями доріг, деякі траси перекриті. Крім того, частково припинений залізничний рух.
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Що прогнозують синоптики
За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону від початку ХХІ століття. У Мадриді прогнозують до 20 сантиметрів снігу.
Снігопад у Мадриді: Фото The Local
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