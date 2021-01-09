Шторм "Филомена" принес в столицу Испании мощные снегопады. В Мадриде остановили работу международного аэропорта. Ожидается, что снегопад будет самым мощным с начала ХХІ века.

Испанию накрыли мощные снегопады

В Мадриде повысили уровень стихийной опасности до самого высокого. Об этом сообщает The Local.

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К такому шагу прибегли впервые с 2007 года, когда и ввели соответствующую систему градации.

От снегопадов, которые принес в страну шторм "Филомена", страдает и часть региона Кастилия-Ла-Манча.

В Мадриде не работает аэропорт

Кроме того, в столице Испании временно прекратил работать международный аэропорт. Об этом сообщило в твиттере Государственное управление аэропортов (AENA).

Из соображений безопасности работа аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Очистка взлетно-посадочных полос продолжается для возобновления работы в кратчайшие сроки,

– говорится в сообщении.

Самолеты, которые должны были там приземлиться, направляют в другие аэропорты.

Из-за непогоды затруднено движение на сотнях дорог, некоторые трассы перекрыты. Кроме того, частично прекращено железнодорожное движение.

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Что прогнозируют синоптики

По словам представителя испанской метеорологической службы Рубена Дель Кампо, ожидается, что снегопад будет крупнейшим для региона с начала ХХІ века. В Мадриде прогнозируют до 20 сантиметров снега.

Справка. Шторм "Филомена" пришел сперва на Канарские острова. Там зафиксировали сильные порывы ветра и дожди. В Гран-Канарии паром с 59 пассажирами сел на мель, когда пытался зайти в порт.

Снегопад в Мадриде: Фото The Local