Мадрид накрыли крупнейшие снегопады века: работа аэропорта парализована – фото
Шторм "Филомена" принес в столицу Испании мощные снегопады. В Мадриде остановили работу международного аэропорта. Ожидается, что снегопад будет самым мощным с начала ХХІ века.
Испанию накрыли мощные снегопады
В Мадриде повысили уровень стихийной опасности до самого высокого. Об этом сообщает The Local.
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К такому шагу прибегли впервые с 2007 года, когда и ввели соответствующую систему градации.
От снегопадов, которые принес в страну шторм "Филомена", страдает и часть региона Кастилия-Ла-Манча.
В Мадриде не работает аэропорт
Кроме того, в столице Испании временно прекратил работать международный аэропорт. Об этом сообщило в твиттере Государственное управление аэропортов (AENA).
Из соображений безопасности работа аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Очистка взлетно-посадочных полос продолжается для возобновления работы в кратчайшие сроки,
– говорится в сообщении.
Самолеты, которые должны были там приземлиться, направляют в другие аэропорты.
Из-за непогоды затруднено движение на сотнях дорог, некоторые трассы перекрыты. Кроме того, частично прекращено железнодорожное движение.
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Что прогнозируют синоптики
По словам представителя испанской метеорологической службы Рубена Дель Кампо, ожидается, что снегопад будет крупнейшим для региона с начала ХХІ века. В Мадриде прогнозируют до 20 сантиметров снега.
Снегопад в Мадриде: Фото The Local
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