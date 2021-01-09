На месте схода лавины в российском Норильске обнаружили тела как минимум двух человек – женщины и ребёнка. Также двух удалось спасти. Однако под снегом еще могут находиться люди.

Кто мог погибнуть в результате схода лавины

Примерно в 3 утра по местному времени обнаружили тело женщины. А позже спасатели сообщили о мертвом ребенкк. Об этом сообщает МЧС России .

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По данным Telegram -канала Mash , говорится о семье директора канатной дороги Влада Попова – жене и втором сыне. Еще одного Макара удалось спасти. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Попова вместе с семьей накрыло лавиной недалеко район Талнах. Сам мужчина, его родители и младший брат (ему – примерно 2 года) все еще находятся под снегом. Их поиски продолжаются.



Влад Попов, которого вместе с семьей накрыло лавиной в Норильску / Фото Mash

По данным регионального представительства Следственного комитета России, лавина протянула один из домов на 200 метров по склону. В общем под снегом оказались 5 домиков.

Смотрите видео и фото с места схода лавины в Норильске

Что известно о пострадавших

Спасатели говорят, что им удалось спасти 2 человек:

15-летнего подростка : сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице (предварительно, получил множественные переломы и обширное обморожение)

Сначала СМИ писали, что спасли женщину – потом уточнили, что это парень: смотрите видео

мужчину: он отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось о 6 спасенных, но в МЧС эту информацию опровергли.

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Коротко о сходе лавины под Норильском

Примерно в 19:30 по Киеву 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины.

Сначала на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники. Впоследствии в МЧС Красноярского края заявили о решении направить дополнительные силы и средства: 30 спасателей и 7 единиц техники.

Поисковые работы осложняются температурой в -23 градуса и метелью.

По факту смерти женщины следователи возбудили уголовное производство. Говорится о статье по предоставлению услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В то же время из-за схода лавины начала проверку прокуратура Красноярского края.