На місці сходження лавини у російському Норильську виявили тіла щонайменше двох людей – жінки та дитини. Також двох осіб вдалося врятувати. Однак під снігом ще можуть перебувати люди.

Хто міг загинути внаслідок сходження лавини

Приблизно о 3 ранку за місцевим часом виявили тіло жінки. А пізніше рятувальники повідомили про мертву дитину. Про це повідомляє МНС Росії.

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За даними телеграм-каналу Mash, мовиться про родину директора канатної дороги Влада Попова – дружину та другого сина. Іншого Макара вдалося врятувати. Зараз хлопчик перебуває у лікарні у важкому стані.

Попова разом із сім'єю накрило лавиною неподалік район Талнах. Сам чоловік, його батьки та молодший брат (йому – приблизно 2 роки) все ще перебувають під снігом. Їхні пошуки тривають.



Влад Попов, якого разом із сім'єю накрило лавиною в Норильську / Фото Mash

За даними регіонального представництва Слідчого комітету Росії, лавина протягнула один із будинків на 200 метрів схилом. Загалом під снігом опинилися 5 будиночків.

Дивіться відео та фото з місця сходження лавини в Норильську

Що відомо про потерпілих

Рятувальники кажуть, що їм вдалося врятувати 2 людей:

15-річного підлітка: зараз він у важкому стані перебуває у лікарні (попередньо, зазнав множинних переломів і обширного обмороження);

Спершу ЗМІ писали, що врятували жінку – потім уточнили, що це хлопець: дивіться відео

чоловіка: він відмовився від госпіталізації.

Раніше повідомляли про 6 врятованих, але у МНС цю інформацію спростували.

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Коротко про сходження лавини під Норильськом

Приблизно о 19:30 за Києвом 8 січня в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" в Норильську сталося сходження лавини.

Спершу на місці працювали понад 200 осіб і 18 одиниць техніки. Згодом у МНС Красноярського краю заявили про рішення направити додаткові сили та засоби: 30 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Пошукові роботи ускладнюються температурою у -23 градуси та хуртовиною.

За фактом смерті жінки слідчі порушили кримінальне провадження. Мовиться про статтю що надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Водночас через сходження лавини розпочала перевірку прокуратура Красноярського краю.

Пошукові роботи на місці сходження лавини в Норильську / Фото МНС Росії