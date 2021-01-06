Жив только пес: в Норвегии прекратили поиски после оползня – количество погибших
В Норвегии спасатели прекратили поиски людей, пострадавших в результате оползня. За 6 дней чрезвычайникам удалось отыскать 7 тел погибших. Тех, кого не удалось найти, тоже объявили мертвыми. В целом – 10 жертв.
Почему поиски прекратили
По словам спасателей, поисковые работы прекратили из-за того, что нет надежды найти живыми еще 3 пропавших без вести людей. Об этом сообщает DW.
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Чрезвычайники заметили, что 6 дней искали людей, ведь предполагали, что люди могли попасть в ямы, образовавшиеся из-за катастрофы, и таким образом выжить. Однако шансы найти уцелевшими уменьшались с каждым днем. Более того, в регионе был сильный мороз.
Очень обидно говорить, что мы уже не имеем надежды найти уцелевших. Мы сделали все, что было в наших силах,
– сказала начальница местной полиции Ида Мельбо Оейстезе.
Она отметила, что пострадавшие "умерли быстро" и без страданий. Соболезнования родственникам погибших выразил премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.
Оползень в Норвегии: коротко
- Трагедия произошла 30 декабря в городке Аск, что в Норвегии.
- Длина оползня – 700 метров, а ширина – 300.
- 14 жилых домов повредились в результате смещения. Спасателям пришлось эвакуировать более 1000 человек.
- Удалось найти лишь 7 тел погибших. В целом считают жертвами 10 местных жителей. Кроме них, жертвами стихии стали и животные.
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