В Норвегии спасатели прекратили поиски людей, пострадавших в результате оползня. За 6 дней чрезвычайникам удалось отыскать 7 тел погибших. Тех, кого не удалось найти, тоже объявили мертвыми. В целом – 10 жертв.

Почему поиски прекратили

По словам спасателей, поисковые работы прекратили из-за того, что нет надежды найти живыми еще 3 пропавших без вести людей. Об этом сообщает DW.

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Чрезвычайники заметили, что 6 дней искали людей, ведь предполагали, что люди могли попасть в ямы, образовавшиеся из-за катастрофы, и таким образом выжить. Однако шансы найти уцелевшими уменьшались с каждым днем. Более того, в регионе был сильный мороз.

Очень обидно говорить, что мы уже не имеем надежды найти уцелевших. Мы сделали все, что было в наших силах,

– сказала начальница местной полиции Ида Мельбо Оейстезе.

Она отметила, что пострадавшие "умерли быстро" и без страданий. Соболезнования родственникам погибших выразил премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Оползень в Норвегии: коротко