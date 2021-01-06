У Норвегії рятувальники припинили пошуки людей, які постраждали внаслідок зсуву ґрунту. За 6 днів надзвичайникам вдалося відшукати 7 тіл загиблих. Тих, кого не вдалося знайти, теж оголосили мертвими. Загалом – 10 жертв.

Чому пошуки припинили

За словами рятувальників, пошукові роботи припинили через те, що немає надії знайти живими ще 3 зниклих безвісти людей. Про це повідомляє DW.

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Надзвичайники зауважили, що 6 днів шукали людей, адже припускали, що люди могли потрапити у ями, які утворилися через катастрофу, і у такий спосіб вижити. Однак шанси знайти вцілілими зменшувалися з кожним днем. Ба більше, у регіоні був сильний мороз.

Надзвичайно прикро казати, що ми вже не маємо надії знайти вцілілих. Ми зробили все, що була в наших силах,

– сказала начальниця місцевої поліції Іда Мельбо Оейстезе.

Вона наголосила, що постраждалі "померли швидко" та без страждань. Співчуття родичам загиблих висловила прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг.

Зсув ґрунту у Норвегії : коротко