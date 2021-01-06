Живий лише собака: у Норвегії припинили пошуки людей після зсуву ґрунту – кількість загиблих
У Норвегії рятувальники припинили пошуки людей, які постраждали внаслідок зсуву ґрунту. За 6 днів надзвичайникам вдалося відшукати 7 тіл загиблих. Тих, кого не вдалося знайти, теж оголосили мертвими. Загалом – 10 жертв.
Чому пошуки припинили
За словами рятувальників, пошукові роботи припинили через те, що немає надії знайти живими ще 3 зниклих безвісти людей. Про це повідомляє DW.
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Надзвичайники зауважили, що 6 днів шукали людей, адже припускали, що люди могли потрапити у ями, які утворилися через катастрофу, і у такий спосіб вижити. Однак шанси знайти вцілілими зменшувалися з кожним днем. Ба більше, у регіоні був сильний мороз.
Надзвичайно прикро казати, що ми вже не маємо надії знайти вцілілих. Ми зробили все, що була в наших силах,
– сказала начальниця місцевої поліції Іда Мельбо Оейстезе.
Вона наголосила, що постраждалі "померли швидко" та без страждань. Співчуття родичам загиблих висловила прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг.
Зсув ґрунту у Норвегії: коротко
- Трагедія трапилася 30 грудня у містечку Аск, що у Норвегії.
- Довжина зсуву – 700 метрів, а ширина – 300.
- 14 житлових будинків пошкодились внаслідок зсуву. Рятувальникам довелось евакуювати понад 1 000 жителів.
- Вдалося знайти лише 7 тіл загиблих. Загалом вважають жертвами 10 місцевих мешканців. Окрім них, жертвами стихії стали й тварини.
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