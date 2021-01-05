У Норвегії на місці зсуву ґрунту знайшли живого пса: зворушливе відео
Норвезькі рятувальники під час пошуків на місці зсуву ґрунту знайшли живого пса. Це дало їм надію відшукати ще 3 людей, яких вважають зниклими.
Собаку знайшли в повітряній кишені зруйнованого будинку. Про це повідомляє ABC News.
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Це для нас радість, і дає мотивацію ще старанніше працювати далі,
– зазначив рятувальник Горан Сіверсен.
Команда протягом 5 січня обстежить територію біля будинку, де виявили пса. У пошуках допомагатимуть і собаки.
Відповідно до інформації поліції, рятувальники шукають 3 зниклих. Наразі знайшли та ідентифікували тіла 7 загиблих, зокрема 2-річної дівчинки та її батька.
На місці зсусів у Норвегії знайшли живого пса: відео
Зсув ґрунту в Норвегії: що відомо
- Масштабний зсув ґрунту трапився 30 грудня у містечку Аск за 25 кілометрів від Осло. Довжина зсуву – 700 метрів.
- У результаті пошкоджені 14 житлових будинків. Рятувальникам довелось евакуювати понад 1 000 жителів. Відомо про щонайменше 10 потерпілих.
- Крім людей, жертвами стихії стали й тварини.
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