Норвезькі рятувальники під час пошуків на місці зсуву ґрунту знайшли живого пса. Це дало їм надію відшукати ще 3 людей, яких вважають зниклими.

Собаку знайшли в повітряній кишені зруйнованого будинку. Про це повідомляє ABC News.

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Це для нас радість, і дає мотивацію ще старанніше працювати далі,

– зазначив рятувальник Горан Сіверсен.

Команда протягом 5 січня обстежить територію біля будинку, де виявили пса. У пошуках допомагатимуть і собаки.

Відповідно до інформації поліції, рятувальники шукають 3 зниклих. Наразі знайшли та ідентифікували тіла 7 загиблих, зокрема 2-річної дівчинки та її батька.

На місці зсусів у Норвегії знайшли живого пса: відео

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