У неділю, 3 січня, у Норвегії виявили тіла 3 загиблих внаслідок зсуву ґрунту. Кількість жертв зросла до 7 людей.

Однак рятувальники не втрачають надію знайти інших зниклих безвісти живими. Про це повідомляє DW.

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Наразі у статусі зникли безвісти перебувають 3 людей.

Наразі вдалося встановити особу лише 1 загиблого. Поліцейські заявили, що це 31-річний Ейрік Гренолен.

Деталі трагедії

Масштабний зсув ґрунту стався 30 грудня.

Він пошкодив відразу 14 житлових будинків.

Жителів ближніх територій довелося евакуювати.

Місце трагедії вже відвідав король Гаральд V з дружиною Сонею.

Вони вшанували жертв трагедії у місцевій церкві.

Зверніть увагу! Серед зниклих безвісти є 2 дітей: дівчатка 2 та 12 років.