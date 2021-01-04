Рятувальники не втрачають надії: у Норвегії знайшли тіла 7 загиблих час зсуву ґрунту
У неділю, 3 січня, у Норвегії виявили тіла 3 загиблих внаслідок зсуву ґрунту. Кількість жертв зросла до 7 людей.
Однак рятувальники не втрачають надію знайти інших зниклих безвісти живими. Про це повідомляє DW.
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Наразі у статусі зникли безвісти перебувають 3 людей.
Наразі вдалося встановити особу лише 1 загиблого. Поліцейські заявили, що це 31-річний Ейрік Гренолен.
Деталі трагедії
- Масштабний зсув ґрунту стався 30 грудня.
- Він пошкодив відразу 14 житлових будинків.
- Жителів ближніх територій довелося евакуювати.
- Місце трагедії вже відвідав король Гаральд V з дружиною Сонею.
- Вони вшанували жертв трагедії у місцевій церкві.
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