В Індії у неділю, 3 січня, в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш обвалився дах крематорію. Загинули щонайменше 25 людей.

Під час церемонії кремації почалася злива, і люди вирішили заховалися під накриттям крематорію. Про це повідомляє India Today.

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Деталі

Однак, дах раптово обвалився. Люди опинилися у пастці. Фактично вони були поховані живцем. Рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб розібрати завали.

Внаслідок трагедії на місці загинули 25 людей. Особи 18 з них вдалося встановити за лічені години. Ще 15 постраждалих опинилися на лікарняних ліжках.

Рідні та друзі жертв і постраждалих обурені трагедією. Одні скаржаться на те, що у лікарнях бракує місця для поранених, інші вимагають, щоб будівничих крематорію покарали.

Місцева влада вже заявила, що люди, які втратили своїх рідних, отримають фінансову компенсацію.

Правоохоронці вже розслідують деталі трагедії.

В Індії під час церемонії кремації загинули 25 людей: дивіться відео