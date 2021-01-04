Опинилися у пастці: в Індії під час церемонії кремації загинули 25 людей – відео
В Індії у неділю, 3 січня, в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш обвалився дах крематорію. Загинули щонайменше 25 людей.
Під час церемонії кремації почалася злива, і люди вирішили заховалися під накриттям крематорію. Про це повідомляє India Today.
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Деталі
- Однак, дах раптово обвалився. Люди опинилися у пастці. Фактично вони були поховані живцем. Рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб розібрати завали.
- Внаслідок трагедії на місці загинули 25 людей. Особи 18 з них вдалося встановити за лічені години. Ще 15 постраждалих опинилися на лікарняних ліжках.
- Рідні та друзі жертв і постраждалих обурені трагедією. Одні скаржаться на те, що у лікарнях бракує місця для поранених, інші вимагають, щоб будівничих крематорію покарали.
- Місцева влада вже заявила, що люди, які втратили своїх рідних, отримають фінансову компенсацію.
- Правоохоронці вже розслідують деталі трагедії.
В Індії під час церемонії кремації загинули 25 людей: дивіться відео
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