Оказались в ловушке: в Индии во время церемонии кремации погибли 25 человек – видео
В Индии в воскресенье, 3 января, в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш обрушилась крыша крематория. Погибли по меньшей мере 25 человек.
Во время церемонии кремации начался ливень и люди решили спрятались под навесом крематория. Об этом сообщает India Today.
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Детали
- Однако, крыша внезапно обвалилась. Люди оказались в ловушке. Фактически они были похоронены заживо. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы разобрать завалы.
- В результате трагедии на месте погибли 25 человек. Личности 18 из них удалось установить за считанные часы. Еще 15 пострадавших оказались на больничных койках.
- Родные и друзья жертв и пострадавших возмущены трагедией. Одни жалуются на то, что в больницах не хватает места для раненых, другие требуют, чтобы строителей крематория наказали.
- Местные власти уже заявили, что люди, потерявшие своих родных, получат финансовую компенсацию.
- Правоохранители уже расследуют детали трагедии.
В Индии во время церемонии кремации погибли 25 человек: смотрите видео
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