В Индии в воскресенье, 3 января, в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш обрушилась крыша крематория. Погибли по меньшей мере 25 человек.

Во время церемонии кремации начался ливень и люди решили спрятались под навесом крематория. Об этом сообщает India Today.

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Детали

Однако, крыша внезапно обвалилась. Люди оказались в ловушке. Фактически они были похоронены заживо. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы разобрать завалы.

В результате трагедии на месте погибли 25 человек. Личности 18 из них удалось установить за считанные часы. Еще 15 пострадавших оказались на больничных койках.

Родные и друзья жертв и пострадавших возмущены трагедией. Одни жалуются на то, что в больницах не хватает места для раненых, другие требуют, чтобы строителей крематория наказали.

Местные власти уже заявили, что люди, потерявшие своих родных, получат финансовую компенсацию.

Правоохранители уже расследуют детали трагедии.

В Индии во время церемонии кремации погибли 25 человек: смотрите видео