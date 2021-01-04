Спасатели не теряют надежды: в Норвегии нашли тела 7 погибших во время оползня
В воскресенье, 3 января, в Норвегии обнаружили тела 3 погибших в результате оползня. Число жертв возросло до 7 человек.
Однако спасатели не теряют надежду найти других пропавших без вести живыми. Об этом сообщает DW.
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Сейчас в статусе пропавших без вести находятся 3 человека.
Сейчас удалось установить личность только 1 погибшего. Полицейские заявили, что это 31-летний Эйрик Гренолен.
Детали трагедии
- Масштабный оползень произошел 30 декабря.
- Он повредил сразу 14 жилых домов.
- Жителей ближних территорий пришлось эвакуировать.
- Место трагедии уже посетил король Гаральд V с женой Соней.
- Они почтили жертв трагедии в местной церкви.
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